Клименко доручив переглянути алгоритм дій служб на тлі подвійного удару по Одесі

Атакуючи Одесу, Росія завдала повторного удару, через що загинули рятувальники, медики і поліціянти

Фото - Telegram Ігоря Клименка

Після ракетного удару по Одесі, в результаті якого загинула 21 особа, серед яких є рятувальники, медики і правоохоронці, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко провів в Одесі оперативну нараду. Він наголосив, що за необхідності слід змінити алгоритм дій під час реагування на надзвичайні ситуації.

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На нараді з керівництвом Держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, територіальним командуванням Нацгвардії та Держприкордонслужби обговорювалась ситуація з обстрілами в Україні. Лише за минулу добу Росія завдала 400 ударів по 10 регіонах країни, зазначив глава МВС.

"Екстрені служби системи МВС перебувають у повній готовності до реагування на надзвичайні ситуації. Водночас дав вказівку провести детальний аналіз існуючих інструкцій та за необхідності внести корективи в алгоритм роботи, враховуючи оперативну обстановку", – написав міністр.

Клименко зазначив, що росіяни поцілили у цивільну інфраструктуру, і коли представники різних служб приїхали ліквідовувати наслідки та надавати допомогу постраждалим, РФ підступно вдарила по цій же території ще однією ракетою.

"В результаті ми маємо жертви серед цивільного населення, працівників ДСНС, лікарів, працівників Національної поліції", – наголосив очільник МВС.

15 березня близько 11:00 Росія завдала ракетного удару по Одесі. Пошкоджено 10 приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та дві пожежні машини.

Росія вдарила по Одесі двічі – другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару.

Станом на 16 березня відомо про 21 загиблого.

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