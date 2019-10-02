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Климкин: Хочу увидеть четко сформулированные красные линии власти

Климкин: Хочу увидеть четко сформулированные красные линии власти - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.10.2019, 11:04

По мнению экс-главы МИД, "каждый украинец имеет право знать, какую цену и за что мы платим", когда власти подписывают какие-то соглашения в Минске

Украинцы имеют право знать, что именно подписали и собираются подписать власти страны по Донбассу в рамках минского и нормандского форматов, и что считают "красными линиями" в команде президента Владимира Зеленского. Об этом у себя в Facebook написал прошлый министр иностранных дел Павел Климкин (2014—2019).

"Я слышу, что красные линии в вопросе Донбасса останутся нетронутыми. Хочу эти красные линии увидеть. Четко и недвусмысленно сформулированными", - заявил он.

Читайте колонку Климкина для LIGA.net: Верните Курта!

Климкин уверен, что того же хочет и все украинское общество.

"Каждый украинец имеет право знать, какую цену и за что мы платим", - подчеркнул он.

Что именно сейчас записано в законе об особом статусе Донбасс, и что могут в нем поменять, объяснил экс-нардеп Мустафа Найем.

Смотрите фото: Опубликованы письма с формулой Штайнмайера, подписанные в Минске

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павел климкин формула штайнмайера красные линии
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