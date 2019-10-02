Климкин: Хочу увидеть четко сформулированные красные линии власти

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинцы имеют право знать, что именно подписали и собираются подписать власти страны по Донбассу в рамках минского и нормандского форматов, и что считают "красными линиями" в команде президента Владимира Зеленского. Об этом у себя в Facebook написал прошлый министр иностранных дел Павел Климкин (2014—2019).

"Я слышу, что красные линии в вопросе Донбасса останутся нетронутыми. Хочу эти красные линии увидеть. Четко и недвусмысленно сформулированными", - заявил он.

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Климкин уверен, что того же хочет и все украинское общество.

"Каждый украинец имеет право знать, какую цену и за что мы платим", - подчеркнул он.

Что именно сейчас записано в законе об особом статусе Донбасс, и что могут в нем поменять, объяснил экс-нардеп Мустафа Найем.

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