Климкин назвал три причины, по которым Трамп нанес удары по ядерным объектам Ирана

США могли бы без удара по ядерным объектам надавить на Иран и договориться о подписании ядерной сделки, пусть и не на идеальных условиях. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин в комментарии LIGA.net.

"У них есть рычаги влияния – как публичные, так и непубличные", – считает Климкин.

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Однако президент США, после "тщательных внутренних размышлений", решил, что ему необходимо, во-первых, поддерживать баланс с Израилем и произраильскими группировками среди своих сторонников. Особенно среди своего фан-клуба. Во-вторых, Трампу нужно было продемонстрировать то, что он называет силой.

"Он любит говорить о мире через силу. Эта идея была для него очень важна, поскольку его начали троллить не только в СМИ из-за слабости его подхода", – отметил Климкин.

Третий момент – Трамп, вероятно, понял, что быстрого результата с иранцами без повышения ставок добиться не удастся. Особенно в рамках его концепции "кнута и пряника". Предоставления денег и смягчения санкций оказалось недостаточно для того, чтобы иранцы отказались от обогащения урана.

"Иранцы знали об ударе, это очевидно. Они вывезли не только обогащенный уран, они вывезли значительную часть оборудования. Позволяет ли это им эффективно продолжать сейчас свою ядерную программу? Пока вопрос открыт. Разрушена ли ядерная программа? Большинство серьезных специалистов говорят, что нет, но ей нанесен очень значительный ущерб. И этот значительный ущерб откладывает иранскую программу как минимум на пару лет", – отметил Климкин.

По его словам, после атаки некоторые кланы и группировки внутри иранского режима могут взяться за создание ограниченного количества ядерных зарядов в кратчайшие сроки.

В то же время, режим Ирана сейчас ослаблен, и США вместе с Израилем должны продолжать поддерживать напряженность.