Климкин о гарантиях безопасности: Они будут работать, если будет американская поддержка

То, что сейчас обсуждается союзниками в вопросе гарантий безопасности, это ограниченные опции, считает бывший министр иностранных дел

Павел Климкин (Фото: скриншот из видео LIGA.net)

Гарантии безопасности для Украины, которые сейчас обсуждают союзники, будут работать только при поддержке Соединенных Штатов, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он выразил в интервью LIGA.net.

"Это точно не гарантии. По состоянию на сегодня, я бы хотел, чтобы это изменилось, но все опции, которые обсуждаются, они скорее являются частью такого политического сигнала", — сказал Климкин.

Дипломат добавил, что они не остановят российского диктатора Владимира Путина.

"И, как по мне, они будут работать, хотя бы условно, только если будет соответствующая американская поддержка. Никаких других вариантов для того, чтобы европейцы показали, что они готовы что-то сделать без непосредственной, не опосредованной, но непосредственной американской поддержки, я по состоянию на сегодня не вижу", — подчеркнул экс-глава МИД.

Он уточнил, что гарантии безопасности могут заключаться, в частности в размещении контингента, обучении, логистике и мониторинге украинского неба.

Однако то, что сейчас обсуждается, это ограниченные опции, которые "нам гарантии именно нашей безопасности, чтобы мы могли вот так вот откинуться в креслах, расслабиться и сказать: "Ну вот теперь жизнь", я на сегодня не вижу", сказал дипломат.

Но этот разговор, по его мнению, сам по себе важен.