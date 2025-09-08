Клімкін про гарантії безпеки: Вони працюватимуть, якщо буде американська підтримка

Те, що зараз обговорюється союзниками в питанні гарантій безпеки, це обмежені опції, вважає колишній міністр закордонних справ

Павло Клімкін (Фото: скриншот з відео LIGA.net)

Гарантії безпеки для України, які наразі обговорюють союзники, працюватимуть лише за підтримки Сполучених Штатів, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

"Це точно не гарантії. Станом на сьогодні я б хотів, щоб це змінилося, але всі опції, які обговорюються, вони скоріше є частиною такого політичного сигналу", – сказав Клімкін.

Дипломат додав, що вони не зупинять російського диктатора Володимира Путіна.

"І, як на мене, вони працюватимуть, хоча б умовно, тільки якщо буде відповідна американська підтримка. Ніяких інших варіантів для того, щоб європейці показали, що вони готові щось зробити без безпосередньої, не опосередкованої, але безпосередньої американської підтримки, я станом на сьогодні не бачу", – наголосив ексглава МЗС.

Він уточнив, що гарантії безпеки можуть полягати, зокрема в розміщенні контингенту, навчанні, логістиці та моніторингу українського неба.

Однак те, що зараз обговорюється, це обмежені опції, які "нам гарантії саме нашої безпеки, щоб ми могли отак от відкинутись у кріслах, розслабитись і сказати: "Ну от тепер життя", я на сьогодні не бачу", сказав дипломат.

Але ця розмова, на його думку, сама по собі важлива.