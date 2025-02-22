Климкин о встрече России и США в Саудовской Аравии: Есть несколько рисков для Украины

Павел Климкин (Фото: x.com/PavloKlimkin)

Россия и США говорили в Саудовской Аравии не только об Украине, но на фоне этой встречи есть несколько потенциальных рисков для страны. Такое мнение в интервью LIGA.net озвучил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

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Он считает, что США и Россия обсуждали также контроль над стратегическими вооружениями, привлечение Китая, Ближний Восток, цены на нефть, какие-то проекты и возможность "затянуть Трампа и его команду".

"Все это делать они могут если только, и я сознательно применяю этот циничный глагол "разрулить нас", вот именно разрулить. И я думаю что вокруг Трампа у кого-то тоже есть такой соблазн именно разрулить Украину, остановиться, дать европейцам о нас беспокоиться и идти дальше заниматься большой геополитикой", – сказал он.

Вторая группа рисков – это желание президента США двигаться быстро. По словам Климкина, Трамп считает, что нужно "прыгать" и выйти на прекращение огня "где-то в районе Пасхи".

"Но эта скорость действительно может повлиять, конечно, на качество. И это вторая очень непростая история, поскольку сейчас они будут пытаться двигаться максимально быстро", – отметил экс-министр.

А третья группа риска, по его словам, логика Европы и Украины по поводу того "куда и как мы идем", чтобы полномасштабная война не повторилась и не был ограничен суверенитет Украины.

18 февраля 2025 года в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией. Американская делегация рассматривала встречу с представителями РФ как первичный контакт, который поможет понять, настроена ли Москва на переговоры о завершении войны против Украины. Госдеп США сообщил, что стороны договорились создать переговорные группы по прекращению войны в Украине.

20 февраля Трамп заявил о наличии у России "козырей" на переговорах по прекращению войны.

21 февраля NYT сообщало, что Рубио звонил по телефону и успокаивал европейцев после встречи американцев с россиянами.