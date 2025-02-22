Клімкін про зустріч Росії та США у Саудівській Аравії: Є кілька ризиків для України

Павло Клімкін (Фото: x.com/PavloKlimkin)

Росія та США розмовляли у Саудівській Аравії не тільки про Україну, однак на фоні цієї зустрічі є кілька потенційних ризиків для країни. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net озвучив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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Він вважає, що США та Росія обговорювали також контроль над стратегічними озброєннями, залучення Китаю, Близький Схід, ціни на нафту, якісь проєкти та можливість "затягнути Трампа і його команду".

"Все це робити вони можуть якщо тільки, і я свідомо застосовую це цинічне дієслово "розрулять нас", от саме розрулять. І я думаю що навколо Трампа у когось теж є така спокуса саме розрулити Україну, зупинитися, дати європейцям про нас турбуватися і йти далі займатися великою геополітикою", – сказав він.

Друга група ризиків – це бажання президента США рухатись швидко. За словами Клімкіна, Трамп вважає, що треба "стрибати" і вийти на припинення вогню "десь в районі Пасхи".

"Але ця швидкість насправді може вплинути, звісно, на якість. І це друга дуже непроста історія, оскільки зараз вони будуть намагатися рухатись максимально швидко", – зазначив ексміністр.

А третя група ризику, за його словами, логіка Європи та України щодо того "куди і як ми йдемо", щоб повномасштабна війна не повторилася і не був обмежений суверенітет України.

18 лютого 2025 року у Саудівській Аравії пройшли переговори між США та Росією. Американська делегація розглядала зустріч із представниками РФ як первинний контакт, який допоможе зрозуміти, чи налаштована Москва на переговори про завершення війни проти України. Держдеп США повідомив, що сторони домовилися створити переговорні групи щодо припинення війни в Україні.

20 лютого Трамп заявив про наявність у Росії "козирів" на переговорах щодо припинення війни.

21 лютого NYT повідомляло, що Рубіо телефонував і заспокоював європейців після зустрічі американців із росіянами.