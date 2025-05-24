Климкин: Портнова могли убить, чтобы качнуть украинские элиты

Павел Климкин (Скриншот с видео LIGA.net)

Убийство бывшего соратника президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова может быть попыткой "качнуть украинские элиты", считает министр иностранных дел (2014-2019), аналитик Павел Климкин. Об этом он рассказал в новом выпуске "Клімкін пояснює" на Youtube-канале LIGA.net.

"Можно качать украинские элиты и можно качать украинское общество. Я думаю, что Путин будет делать и то, и другое. Но согласитесь, это не одно и то же. Является ли убийство Портнова – кто бы это ни сделал – попыткой прокачать украинское общество и его дестабилизировать? Согласитесь, наверное, нет. Для большинства украинцев в реальной жизни – они, конечно, услышали о Портнове, [но] влияет ли это на их эмоциональный тонус, на ваш эмоциональный тонус, на мой эмоциональный тонус? Наверное, нет. Мы смотрим на российские действия на фронте, мы смотрим на то, что происходит – это влияет гораздо больше", – рассказал Климкин.

По его словам, Портнов "много знал и со многими общался, присутствовал во многих процессах" и имел свою систему связей либо непосредственно с российскими властями, либо "с кем-то вокруг Кремля".

Следовательно, считает эксперт, убийство Портнова "может быть чем-то таким, что может качать украинские элиты".

"Была ли такая идея – я не могу сказать. Опять-таки мы же с вами не спекулируем на конспирологии, но в этом смысле это вполне возможно. Это может быть какой-то сигнал, это может быть сознательная попытка внести эту дестабилизацию в украинских элитах", – пояснил Климкин.

В то же время, он отметил, что убийство экс-соратника Януковича не может внести дестабилизацию в самое украинское общество.

"Я бы очень четко отличал дестабилизацию украинских элит и дестабилизацию украинского общества. Это два взаимосвязанных, но, тем не менее, разных процесса. Насколько я знаю, большинство серьезных аналитиков, которых я уважаю и которые очень внимательно следят за всеми процессами, они с определенными нюансами, но, при всем этом, придерживаются именно такой логики", – добавил эксперт.

Климкин уточнил, что использует понятие украинские элиты в широком смысле, имея в виду так называемый "deepstate" (англ. глубинное государство) – политиков, представителей ключевых институций, обеспечивающих функционирование страны, руководство судебной ветви власти, а также бизнес, "влияющий на существование государства".