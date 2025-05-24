Клімкін: Портнова могли вбити, аби хитнути українські еліти

Павло Клімкін (Скриншот з відео LIGA.net)

Убивство колишнього соратника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова може бути спробою "качнути українські еліти", вважає міністр закордонних справ (2014-2019), аналітик Павло Клімкін. Про це він розповів у новому випуску "Клімкін пояснює" на Youtube-каналі LIGA.net.

"Можна качати українські еліти й можна качати українське суспільство. Я думаю, що Путін буде робити і те, і інше. Але погодьтеся, це не одне і те ж. Чи є вбивство Портнова – хто б це не зробив – спробою прокачати українське суспільство і його дестабілізувати? Погодьтеся, напевно, ні. Для більшості українців в реальному житті – вони, звичайно, почули про Портнова, [але] чи це впливає на їх емоційний тонус, на ваш емоційний тонус, на мій емоційний тонус? Напевно, ні. Ми дивимося на російські дії на фронті, ми дивимося на те, що відбувається – це впливає набагато більше", – розповів Клімкін.

За його словами, Портнов "багато знав і багато з ким спілкувався, був присутній у багатьох процесах" й мав свою систему зв'язків або безпосередньо з російською владою, або "з кимось навколо Кремля".

Відтак, вважає експерт, убивство Портнова "може бути чимось таким, що може качнути українські еліти ".

"Чи була така ідея – я не можу сказати. Знову таки, ми ж з вами не спекулюємо на конспірології, але в цьому сенсі це цілком можливо. Це може бути якийсь сигнал, це може бути свідома спроба внести цю дестабілізацію в українських елітах", – пояснив Клімкін.

Водночас він наголосив, що убивство екссоратника Януковича не може внести дестабілізацію в саме українське суспільство.

"Я б дуже чітко відрізняв дестабілізацію українських еліт і дестабілізацію українського суспільства. Це два взаємопов'язаних, але, тим не менше, різних процесів. Наскільки я знаю, більшість серйозних аналітиків, яких я поважаю і які дуже уважно слідкують за всіма процесами, вони з певними нюансами, але, з усім тим, дотримуються саме такої логіки", – додав експерт.

Клімкін уточнив, що використовує поняття українські еліти у широкому сенсі, маючи на увазі так званий "deepstate" (англ. глибинна держава) – політиків, представників ключових інституцій, які забезпечують функціонування країни, керівництво судової гілки влади, а також бізнес, який "впливає на існування держави".