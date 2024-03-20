Климкин: После "выборов" Путин перебалансирует внутриполитическую систему

Это создаст для Украины "новые линии напряжения", однако вместе с западными союзниками Украина, вероятно, сможет это правильно использовать

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

После победы на нелегитимных выборах российский диктатор Владимир Путин начнет перебалансирывать внутриполитическую систему, чтобы создать видимость постоянства режима. Об этом в интервью LIGA.net в YouTube заявил министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин.

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"Путин начнет перебалансирывать свою систему, перебалансирывать кланы. Он прекрасно понимает, что ему нужно постоянство его режима, которого у него нет. И он понимает, что его нет. Он понимает, что ему нужен какой-то образ будущего для этой страны, а сейчас он смотрит в прошлое", – высказался экс-министр.

Климкин считает, что это создаст для Украины "новые линии и пространства напряжения", однако вместе с западными союзниками Украина, вероятно, сможет это правильно использовать.

Россия зависима от мировой экономики, равно как и Запад зависим от России по полезным ископаемым, отметил дипломат.

"Потому как эти зависимости будут налагаться на перебалансирование в рамках российской системы – это стратегический вопрос, в котором нужна какая-то ясность", – добавил Климкин.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерриш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

Так называемая Центральная избирательная комиссия РФ утром 18 марта заявила, что Путин побеждает на очередных нелегитимных выборах президента – у него якобы 87,34% голосов.

Среди тех, кто поздравил Путина с "победой", – диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын и лидер Китая Си Цзиньпин.

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