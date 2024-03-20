Клімкін: Після "виборів" Путін перебалансовуватиме внутрішньополітичну систему

Це створить для України "нові лінії та простори напруги", проте разом із західними союзниками Україна, імовірно, зможе це правильно використати

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Після "перемоги" на нелегітимних виборах російський диктатор Володимир Путін почне перебалансовувати внутрішньополітичну систему, щоб створити видимість сталості режиму. Про це в інтерв'ю LIGA.net в YouTube заявив міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін.

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"Путін почне перебалансовувати свою систему, перебалансовувати клани. Він прекрасно розуміє, що йому потрібна сталість його режиму, якої у нього немає. І він розуміє, що її немає. Він розуміє, що йому потрібен якийсь образ майбутнього для цієї країни, а зараз він дивиться у минуле", – висловився ексміністр.

Клімкін вважає, що це створить для України "нові лінії та простори напруги", проте разом із західними союзниками Україна, імовірно, зможе це правильно використати.

Росія залежна від світової економіки, так само як і Захід залежний від Росії у корисних копалинах, зазначив дипломат.

"Тому, як ці залежності накладатимуться на перебалансування в рамках російської системи – це стратегічне питання, в якому потрібна якась ясність", – додав Клімкін.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.

Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів.

З-поміж тих, хто привітав Путіна з "перемогою", – диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин та лідер Китаю Сі Цзіньпін.

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