Климкин считает, что экс-глава Минобороны Резников может быть послом Украины в США
Министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин считает, что следующим послом Украины в США может быть человек, приближенный к Офису президента. В интервью LIGA.net в YouTube он выразил мнение, что таким человеком может быть бывший министр обороны Алексей Резников.
"Новый посол в Штатах должен быть очень близким и лояльным человеком к президенту и иметь такой уровень отношений с Офисом, который позволяет коммуникацию в реальном времени", – пояснил он.
По словам Климкина, в сегодняшней реальности это должен быть человек из "другой песочницы".
"Если бы вы спросили меня, кто из сегодняшней реальности может быть этим послом <...> Я, например, считаю, что кто-то вроде Алексея Резникова, кто-то такого рода. Это мое личное мнение, и если господину Алексею это не понравится, я заранее извиняюсь", – добавил бывший министр.
По его мнению, президент Владимир Зеленский может делать выбор среди подобных кандидатов.
Летом он предложил паре по результатам расследования УП и ЦБК, что оборонное ведомство якобы закупило у турецкой компании летние куртки вместо зимних по завышенной в несколько раз цене. В условиях пари министр отметил, что уйдет в отставку, если эта информация окажется правдивой. Зеленский утверждал, что увольнение Резникова не связано с хищением средств, предоставленных западными партнерами.
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