Климкин считает, что экс-глава Минобороны Резников может быть послом Украины в США

Павел Климкин (Фото: ЕРА/MAURI RATILAINEN)

Министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин считает, что следующим послом Украины в США может быть человек, приближенный к Офису президента. В интервью LIGA.net в YouTube он выразил мнение, что таким человеком может быть бывший министр обороны Алексей Резников.

"Новый посол в Штатах должен быть очень близким и лояльным человеком к президенту и иметь такой уровень отношений с Офисом, который позволяет коммуникацию в реальном времени", – пояснил он.

По словам Климкина, в сегодняшней реальности это должен быть человек из "другой песочницы".

"Если бы вы спросили меня, кто из сегодняшней реальности может быть этим послом <...> Я, например, считаю, что кто-то вроде Алексея Резникова, кто-то такого рода. Это мое личное мнение, и если господину Алексею это не понравится, я заранее извиняюсь", – добавил бывший министр.

По его мнению, президент Владимир Зеленский может делать выбор среди подобных кандидатов.

СПРАВКА Алексей Резников с 2021 по 2024 год занимал должность министра обороны. Слухи о его отставке последовали после ряда коррупционных скандалов в Минобороны 2023 года, в том числе с закупками продуктов, амуниции и прочего по якобы завышенным ценам. Доказательств того, что сам Резников причастен к какой-либо коррупционной деятельности, нет.



Летом он Алексей Резников с 2021 по 2024 год занимал должность министра обороны. Слухи о его отставке последовали после ряда коррупционных скандалов в Минобороны 2023 года, в том числе с закупками продуктов, амуниции и прочего по якобы завышенным ценам. Доказательств того, что сам Резников причастен к какой-либо коррупционной деятельности, нет.Летом он предложил паре по результатам расследования УП и ЦБК, что оборонное ведомство якобы закупило у турецкой компании летние куртки вместо зимних по завышенной в несколько раз цене. В условиях пари министр отметил, что уйдет в отставку, если эта информация окажется правдивой. Зеленский утверждал , что увольнение Резникова не связано с хищением средств, предоставленных западными партнерами.