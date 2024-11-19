Клімкін вважає, що ексглава Міноборони Резніков може бути послом України у США

Павло Клімкін (Фото: ЕРА/MAURI RATILAINEN)

Міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін вважає, що наступним послом України у США може бути людина, наближена до Офісу президента. В інтерв'ю LIGA.net у YouTube він висловив думку, що такою людиною може бути колишній міністр оборони Олексій Резніков.

"Новий посол у Штатах має бути дуже близькою і лояльною людиною до президента і мати такий рівень відносин з Офісом, який дозволяє комунікацію у реальному часі", – пояснив він.

За словами Клімкіна, у сьогоднішній реальності це має бути людина з "іншої пісочниці".

"Якби ви запитали мене, хто з сьогоднішньої реальності може бути цим послом <...> Я, наприклад, вважаю, що хтось на кшталт Олексія Резнікова, хтось такого ґатунку. Це моя особиста думка, і якщо пану Олексію це не сподобається, я заздалегідь перепрошую", – додав колишній міністр.

На його думку, президент Володимир Зеленський може робити вибір серед подібних кандидатів.

ДОВІДКА Олексій Резніков з 2021 до 2024 року обіймав посаду міністра оборони. Чутки про його відставку пішли після низки корупційних скандалів у Міноборони 2023 року, зокрема із закупівлями продуктів, амуніції та іншого за нібито завищеними цінами. Доказів того, що сам Резніков причетний до будь-якої корупційної діяльності, немає.



Влітку він Олексій Резніков з 2021 до 2024 року обіймав посаду міністра оборони. Чутки про його відставку пішли після низки корупційних скандалів у Міноборони 2023 року, зокрема із закупівлями продуктів, амуніції та іншого за нібито завищеними цінами. Доказів того, що сам Резніков причетний до будь-якої корупційної діяльності, немає.Влітку він запропонував парі за результатами розслідування УП та ЦПК, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії літні куртки замість зимових за завищеною в кілька разів ціною. В умовах парі міністр зазначив, що піде у відставку, якщо ця інформація виявиться правдивою. Зеленський стверджував , що звільнення Резнікова не пов'язане з розкраданням коштів, наданих західними партнерами.