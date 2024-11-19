Клімкін вважає, що ексглава Міноборони Резніков може бути послом України у США
Міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін вважає, що наступним послом України у США може бути людина, наближена до Офісу президента. В інтерв'ю LIGA.net у YouTube він висловив думку, що такою людиною може бути колишній міністр оборони Олексій Резніков.
"Новий посол у Штатах має бути дуже близькою і лояльною людиною до президента і мати такий рівень відносин з Офісом, який дозволяє комунікацію у реальному часі", – пояснив він.
За словами Клімкіна, у сьогоднішній реальності це має бути людина з "іншої пісочниці".
"Якби ви запитали мене, хто з сьогоднішньої реальності може бути цим послом <...> Я, наприклад, вважаю, що хтось на кшталт Олексія Резнікова, хтось такого ґатунку. Це моя особиста думка, і якщо пану Олексію це не сподобається, я заздалегідь перепрошую", – додав колишній міністр.
На його думку, президент Володимир Зеленський може робити вибір серед подібних кандидатів.
Влітку він запропонував парі за результатами розслідування УП та ЦПК, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії літні куртки замість зимових за завищеною в кілька разів ціною. В умовах парі міністр зазначив, що піде у відставку, якщо ця інформація виявиться правдивою. Зеленський стверджував, що звільнення Резнікова не пов'язане з розкраданням коштів, наданих західними партнерами.
- 25 вересня 2024 року спікер Палати представників Майк Джонсон у листі до Зеленського заявив, що той має негайно звільнити пані посла України в США Маркарову. Пов'язано це з візитом президента на завод з виробництва боєприпасів для України у Пенсильванії – на заході був присутній губернатор-демократ, соратник Гарріс та два парламентарі з тієї ж партії, але республіканців не було.
- 29 вересня Зеленський заявив, що "при всій повазі" не може обговорювати питання звільнення української пані посла у США з Джонсоном.