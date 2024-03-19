Климкин: В Кремль назначили сына Ковальчука. На этой должности был Путин, реальная интрига

Климкин заявил, что интриги власти в России происходят в Кремле, а не на фейковых "выборах"

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил, что недавно Владимир Путин назначил сына олигарха Юрия Ковальчука Бориса, что может говорить о том, что его могут рассматривать как "преемника" диктатора. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, недавно Ковальчук был назначен на формально бюрократическую должность заместителя главы контрольно-ревизионного управления в "администрации президента РФ".

"Стоит помнить, что сам Путин когда-то был тоже назначен на такую же должность. Это управление является своеобразным хабом для российских силовиков, управление, которое взаимодействует со всеми силовыми кланами", — сказал Климкин.

Он отметил, что подобное назначение может говорить о том, что Ковальчука могут подавать как возможного "преемника" Путина.

"Это интрига в Кремле, а на "выборах" никакой интриги нет", — заявил дипломат.

Юрий Ковальчук — это российский олигарх и старый друг Путина еще с 1990-х годов. Считается одним из наиболее влиятельных людей в окружении диктатора. Он крупнейший совладелец и председатель совета директоров банка "Россия", владелец "Национальной медиагруппы" ("Первый канал", "Пятый канал", "Известия", "Русская служба новостей").

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Путин остается правителем России, когда его спросили, принимает ли Вашингтон "выборы" в стране-агрессоре.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерриш и более 50 стран – членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

Так называемая Центральная избирательная комиссия РФ утром 18 марта заявила, что Путин побеждает на очередных нелегитимных выборах президента – у него якобы 87,34% голосов.

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