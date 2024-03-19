Клімкін: В Кремль призначили сина Ковальчука. На цій посаді був і Путін, це реальна інтрига

Клімкін заявив, що інтриги влади в Росії відбуваються у Кремлі, а не на фейкових "виборах"

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що нещодавно Володимир Путін призначив сина олігарха Юрія Ковальчука Бориса, що може говорити про те, що його можуть розглядати як "наступника" диктатора. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, нещодавно Ковальчука було призначено на формально бюрократичну посаду заступника голови контрольно-ревізійного управління в "адміністрації президента РФ".

"Варто пам'ятати, що сам Путін колись був також призначений на таку ж посаду. Це управління є своєрідним хабом для російських силовиків, управління, яке взаємодіє з усіма силовими кланами", – сказав Клімкін.

Він зазначив, що подібне призначення може говорити про те, що Ковальчука можуть подавати як можливого "наступника" Путіна.

"Це інтрига у Кремлі, а на "виборах" жодної інтриги немає", – заявив дипломат.

Юрій Ковальчук – це російський олігарх та старий друг Путіна ще з 1990-х років. Вважається одним із найвпливовіших людей в оточенні диктатора. Він найбільший співвласник і голова ради директорів банку "Росія", власник "Національної медіагрупи" ("Перший канал", "П'ятий канал", "Вісті", "Російська служба новин").

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Путін залишається правителем Росії, коли його запитали, чи Вашингтон приймає "вибори" в країні-агресорі.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерріш та понад 50 країн – членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.

Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів.

Читайте також: Штайнмайєр не вітатиме Путіна з "перемогою" на "виборах", а Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин вже