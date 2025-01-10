КМИС: Полномасштабное вторжение – безусловная трагедия, но есть положительные результаты

У украинцев очень выросла самооценка благодаря пониманию, что удалось остановить нашествие РФ и три года эффективно сдерживать продвижение оккупантов

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Полномасштабная война, несмотря на всю трагичность, изменила украинское общество в лучшую сторону. Об этом в интервью LIGA.net рассказал исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

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В контексте вопроса, согласятся ли украинцы на территориальные уступки ради прекращения огня, Грушецкий подчеркнул, что полномасштабное вторжение – безусловная трагедия. Поэтому если украинцев будут подталкивать к болезненным компромиссам, они хотят получить что-то эквивалентное.

"С другой стороны, у этого трагического события есть определенные положительные результаты. За последние три года у населения очень выросла самооценка. Понимание, что мы смогли остановить нашествие России и три года эффективно сдерживать продвижение россиян, приводит к выводу, что не так уж мы бездарны, как нас убеждали. У нас есть силы", – сказал он.

Грушецкий отметил, что при всей мощности российской машины Россия действительно имеет достаточно ограниченное продвижение – и украинцы это понимают.

"В сентябре наш опрос показал, что более 80% уверены: если Запад даст нам достаточно оружия, мы добьемся успеха. Поэтому украинцы сейчас не в той ситуации, когда "все пропало", – уверяет исполнительный директор КМИС.

Он отметил, что в социальных медиа этого нарратива очень много, но когда в опросах украинцы говорят в спокойных условиях, когда у них закрыты соцсети, "они понимают, что Украина держится, Россия получает по зубам, жизнь продолжается".

Читайте полное интервью с Грушецким: Украинцы стали циничными. Клочка бумаги о мире уже мало – исполнительный директор КМИС

12 ноября 2024 года КМИС опубликовал результаты опроса, согласно которому украинцы, не доверяющие Зеленскому, больше всего готовы на территориальные уступки.

2 января 2025 года КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому все меньше украинцев готовы терпеть войну "столько, сколько нужно".

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