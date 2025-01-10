КМІС: Повномасштабне вторгнення – безумовна трагедія, але є певні позитивні результати

В українців дуже зросла самооцінка завдяки розумінню, що вдалося зупинити навалу Росії і три роки ефективно стримувати просування окупантів

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Повномасштабна війна, попри всю трагічність, змінила українське суспільство на краще. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький.

У контексті питання, чи погодяться українці на територіальні поступки заради припинення вогню, Грушецький наголосив, що повномасштабне вторгнення – безумовна трагедія. Тому, якщо українців штовхатимуть до болючих компромісів, вони хочуть отримати щось еквівалентне.

"З іншого боку, ця трагічна подія має певні позитивні результати. За останні три роки у населення дуже зросла самооцінка. Розуміння, що ми змогли зупинити навалу Росії й три роки ефективно стримувати просування росіян, приводить до висновку, що не такі ми нездарні, як нас переконували. У нас є сили", – сказав він.

Грушецький зазначив, що за всієї потужності російської машини Росія насправді має досить обмежене просування – і українці це розуміють.

"У вересні наше опитування показало, що більше ніж 80% впевнені: якщо Захід дасть нам достатньо зброї, ми досягнемо успіху. Тому українці зараз не в тій ситуації, коли "все пропало", – запевняє виконавчий директор КМІС.

Він наголосив, що в соціальних медіа цього наративу дуже багато, але коли в опитуваннях українці розмовляють у спокійних умовах, коли у них закриті соцмережі, "вони розуміють, що Україна тримається, Росія отримує по зубах, життя триває".

Читайте повне інтерв'ю з Грушецьким: Українці стали цинічними. Клаптика паперу про мир вже замало – виконавчий директор КМІС

12 листопада 2024 року КМІС опублікував результати опитування, згідно з яким українці, які не довіряють Зеленському, найбільше готові на територіальні поступки.

2 січня 2025 року КМІС оприлюднив результати опитування, згідно з яким все менше українців готові терпіти війну "стільки, скільки потрібно".

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