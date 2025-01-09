Українців не влаштує, щоби "просто ніхто не стріляв" і не було війни – КМІС

Українці (Фото: EPA)

Попри те, що в Україні зростає частка тих, хто готовий до територіальних поступок, громадяни не погодяться на завершення війни за будь-яких умов. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький.

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Він зазначив, що зростання частки тих, хто загалом готовий до поступок землями задля досягнення миру, спостерігається з 2023-го. Це – стала тенденція. Була перерва між травнем і жовтнем 2024-го на тлі Курської операції. Але до грудня зростання почало відновлюватися.

За словами Грушецького, для абсолютної більшості українців – 90% і більше – окупація будь-якого клаптика української землі не є легітимною. Втім, якщо Україні запропонують певний пакет, що гарантує членство в ЄС і НАТО, якщо вони відчуватимуть свою фізичну захищеність, перспективи економічної відбудови – то можуть "із важким серцем і без ентузіазму" прийняти варіант, коли визволення окупованих територій відкладається на майбутнє.

"Але – виключно за умови, що натомість Україна отримає членство в ЄС та НАТО або еквівалентні гарантії безпеки. Українці стали більш цинічними, і будь-який клаптик паперу їх вже не задовільнить. Це повинні бути серйозні надійні гарантії", – наголосив він.

Грушецький зазначив, що "визначні інтелектуали-гуманісти Заходу" вірять, що українці прагнуть просто припинення бойових дій і "щоби ніхто не стріляв". Але це не так.

"Українці розуміють, що вже проходили все це у 2015 році. Коли де-факто частина території лишилася окупованою, а відносне перемир'я Росія використала, щоби накопичити сили, підсадити Європу на газову голку і знову атакувати Україну, яка цей час не отримувала належної допомоги від західних партнерів", – нагадав він.

Тому якщо партнери пропонуватимуть компроміс без гарантій безпеки, українці його відкинуть, переконаний виконавчий директор КМІС.

Читайте повне інтерв'ю з Грушецьким: Українці стали цинічними. Клаптика паперу про мир вже замало – виконавчий директор КМІС

12 листопада 2024-го КМІС опублікував результати опитування, згідно з яким українці, які не довіряють Зеленському, найбільше готові на територіальні поступки.

2 січня 2025-го КМІС оприлюднив результати опитування, згідно з яким все менше українців готові терпіти війну "стільки, скільки потрібно".

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