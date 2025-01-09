Украинцев не устроит, чтобы "просто никто не стрелял" и не было войны – КМИС

Если Запад будет предлагать компромисс без гарантий безопасности, украинцы его отвергнут, убежден исполнительный директор КМИС Грушецкий

Украинцы (Фото: EPA)

Несмотря на то, что в Украине растет часть тех, кто готов к территориальным уступкам, граждане не согласятся на завершение войны при любых условиях. Об этом в интервью LIGA.net рассказал исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

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Он отметил, что рост доли тех, кто готов к уступкам землями ради достижения мира, наблюдается с 2023-го. Это – постоянная тенденция. Был перерыв между маем и октябрем 2024 года на фоне Курской операции. Но к декабрю рост начал восстанавливаться.

По словам Грушецкого, для абсолютно большинства украинцев – 90% и более – оккупация любого клочка украинской земли не легитимна. Впрочем, если Украине предложат определенный пакет, гарантирующий членство в ЕС и НАТО, если они будут ощущать свою физическую защищенность, перспективы экономического восстановления – то могут "с тяжелым сердцем и без энтузиазма" принять вариант, когда освобождение оккупированных территорий откладывается на будущее.

"Но – исключительно при условии, что Украина получит членство в ЕС и НАТО или эквивалентные гарантии безопасности. Украинцы стали более циничными, и любой клочок бумаги их уже не удовлетворит. Это должны быть серьезные надежные гарантии", – подчеркнул он.

Грушецкий отметил, что "выдающиеся интеллектуалы-гуманисты Запада" верят, что украинцы хотят просто прекращения боевых действий и "чтобы никто не стрелял". Но это не так.

"Украинцы понимают, что уже проходили все это в 2015 году. Когда де-факто часть территории осталась оккупированной, а относительное перемирие Россия использовала, чтобы накопить силы, подсадить Европу на газовую иглу и снова атаковать Украину, которая в это время не получала должной помощи от западных партнеров", – напомнил он.

Поэтому, если партнеры будут предлагать компромисс без гарантий безопасности, украинцы его отвергнут, убежден исполнительный директор КМИС.

Читайте полное интервью с Грушецким: Украинцы стали циничными. Клочка бумаги о мире уже мало – исполнительный директор КМИС

12 ноября 2024-го КМИС опубликовал результаты опроса, согласно которому украинцы, не доверяющие Зеленскому, больше всего готовы на территориальные уступки.

2 января 2025 года КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому все меньше украинцев готовы терпеть войну "столько, сколько нужно".

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