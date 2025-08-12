КНДР провела минометные стрельбы накануне военных учений США и Южной Кореи – фото

Северная Корея заявила, что стрельбы должны были якобы "показать способность армии сдерживать врагов"

Учения КНДР (Фото: KCNA)

В КНДР 11 августа провели соревнования минометных подразделений перед запланированными на следующую неделю крупными военными учениями Южной Кореи и США. Об этом сообщает государственное информационное агентство Северной Кореи (KCNA).

Отмечается, что целью стрельб было якобы "проверить мастерство подразделений и повысить боевую готовность армии". Участие принимали части, вооруженные минометами различных калибров, которые отрабатывали поражение "целей противника" без пробных выстрелов.

Учения посетил маршал Пак Чон Чон, заместитель руководителя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, вместе с начальником Генштаба КНА Ри Йон Гилом.

В KCNA заявили, что эти соревнования должны были якобы "показать способность армии сдерживать врагов и защищать суверенитет страны".

