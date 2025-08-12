КНДР провела мінометні стрільби напередодні військових навчань США і Південної Кореї – фото

Навчання КНДР (Фото: KCNA)

У КНДР 11 серпня провели змагання мінометних підрозділів перед запланованими на наступний тиждень великими військовими навчаннями Південної Кореї та США. Про це повідомляє державна інформаційна агенція Північної Кореї (KCNA).

Зазначається, що метою стрільб було нібито "перевірити майстерність підрозділів і підвищити бойову готовність армії". Участь брали частини, озброєні мінометами різних калібрів, які відпрацьовували ураження "цілей противника" без пробних пострілів.

Навчання відвідав маршал Пак Чон Чон, заступник голови Центральної військової комісії Трудової партії Кореї, разом з начальником Генштабу КНА Рі Йон Гілом.

У KCNA заявили, що ці змагання мали нібито "показати здатність армії стримувати ворогів і захищати суверенітет країни".

Фото: KCNA

Фото: KCNA

Фото: KCNA