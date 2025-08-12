КНДР провела мінометні стрільби напередодні військових навчань США і Південної Кореї – фото
У КНДР 11 серпня провели змагання мінометних підрозділів перед запланованими на наступний тиждень великими військовими навчаннями Південної Кореї та США. Про це повідомляє державна інформаційна агенція Північної Кореї (KCNA).
Зазначається, що метою стрільб було нібито "перевірити майстерність підрозділів і підвищити бойову готовність армії". Участь брали частини, озброєні мінометами різних калібрів, які відпрацьовували ураження "цілей противника" без пробних пострілів.
Навчання відвідав маршал Пак Чон Чон, заступник голови Центральної військової комісії Трудової партії Кореї, разом з начальником Генштабу КНА Рі Йон Гілом.
У KCNA заявили, що ці змагання мали нібито "показати здатність армії стримувати ворогів і захищати суверенітет країни".
- США і Південна Корея проведуть свої щорічні літні навчання "Щит свободи Ульчі" (UFS) з 18 до 28 серпня.
- 7 серпня речник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Чжун повідомив, що щорічні 11-денні навчання відбудуться з коригуванням: 20 із 40 польових тренувань перенесуть на вересень.
- 11 серпня у КНДР заявили, що країна застосує "суверенне право на самооборону" у разі "провокацій" під час запланованих військових навчань Південної Кореї та США.
