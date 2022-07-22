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"Коалиция удивительно устойчива". Госдеп не волнуется из-за отставки Джонсона и Драги

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 05:51
Нед Прайс (Скриншот видео Госдепа)

Отставка лидеров двух стран Большой семерки не повлияет на общую политику G7. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

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Представителя Госдепа спросили, не опасаются ли в правительстве США, что отставка лидеров Великобритании и Италии, Бориса Джонсона и Марио Драги, с которыми президент США Джо Байден встречался всего пару недель назад, повлияет на сотрудничество стран G7 и их политику в отношении Украины, России и Китая.

"Наш союз с Великобританией, наш союз с Италией, опять же, основан не на личностях, не на политических партиях, а на десятилетиях общих интересов, общих ценностях", – ответил Прайс.

Он подчеркнул, что Госдеп США не будет комментировать формирование правительства или внутреннюю политику Великобритании и Италии.

"Я уверен, что когда в обеих странах потенциально появится лидерство – когда в обеих странах потенциально появится новое руководство, они останутся верными партнерами в контексте Большой семерки, в контексте наших общих и коллективных проблем", – сказал спикер Госдепа.

Он добавил, что Госдеп уверен в силе коалиции стран, которые объединились, в том числе из-за вторжения России в Украину. 

"Эта коалиция оказалась удивительно устойчивой... Мы уверены в силе, мы уверены в долговечности этой коалиции и в готовности наших союзников и партнеров продолжать поддерживать Украину и продолжать привлекать Россию к ответственности", – заявил Прайс.

Читайте также: Большая семерка официально объявила о бессрочной поддержке Украины – заявление лидеров G7

Наталия Медведева
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госдеп сша g7 Борис Джонсон Нед Прайс Марио Драги
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