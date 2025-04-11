Кобахидзе назвал членство в ЕС приоритетом, несмотря на отказ от переговоров до 2028-го
Приоритет Грузии – стать государством – членом Европейского Союза, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Такое заявление он сделал на дипломатическом форуме в Турции, передает проект SOVA.
"У нас очень четкое видение, наш приоритет – стать государством – членом ЕС. В этой сфере, в этом направлении есть определенные вызовы, но мы надеемся, что с восстановлением мира в нашей стране и регионе, особенно в Украине, путь интеграции Грузии будет реализовываться интенсивнее", – сказал Кобахидзе.
Он добавил, что мир необходим для развития и нормальных отношений между разными странами. Поэтому основное внимание следует уделять именно укреплению мира.
Премьер Грузии подчеркнул, что сосредоточится на развитии страны, особенно экономическом.
"Это еще больше улучшит взаимосвязанность и укрепит экономику страны. Все должны сосредоточиться на мире и процветании", – резюмировал он.
- 28 ноября 2024 года Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы.
- В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались митинги.
- 5 декабря Зеленский подписал указ о введении санкций против грузинских чиновников.