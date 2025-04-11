Прем’єр Грузії назвав вступ до ЄС пріоритетом, попри відмову від переговорів до 2028-го

Іраклі Кобахідзе констатував, що у цьому напрямку є "певні виклики"

Іраклі Кобахідзе (Фото: Irakli Gedenidze / EPA)

Пріоритет Грузії – стати державою – членом Європейського Союзу, заявив прем’єр-міністр країни Іраклі Кобахідзе. Таку заяву він зробив на дипломатичному форумі в Туреччині, передає проєкт SOVA.

"Ми маємо дуже чітке бачення, наш пріоритет – стати державою – членом ЄС. У цій сфері, у цьому напрямку є певні виклики, але ми сподіваємося, що з відновленням миру в нашій країні та регіоні, особливо в Україні, шлях інтеграції Грузії реалізовуватиметься інтенсивніше", – сказав Кобахідзе.

Він додав, що мир необхідний для розвитку та нормальних відносин між різними країнами. Тому основну увагу слід приділяти саме зміцненню миру.

Прем'єр Грузії наголосив, що зосередиться на розвитку країни, особливо економічному.

"Це ще більше покращить взаємопов'язаність та зміцнить економіку країни. Усі мають зосередитися на мирі та на процвітанні", – резюмував він.

28 листопада 2024 року Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори.

Того ж дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися мітинги.

5 грудня Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти грузинських посадовців.