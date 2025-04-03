Уряд Грузії зменшив терміни безвізового перебування українців у країні

Українцям, які в'їхали та перебували на території Грузії до 24 лютого 2025 року, надається право перебування до 24 лютого 2026-го

Грузія (Ілюстративне фото: Yuri Kochetkov / EPA)

Грузія скоротила для громадян України термін безвізового перебування в країні з трьох років до одного. Відповідні поправки 2 квітня внесені до постанови уряду від 2015 року.

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У документі зазначається, що громадяни України можуть заїжджати до Грузії й перебувати в країні протягом одного року.

Водночас українцям, які в'їхали та перебували на території Грузії до 24 лютого 2025 року, надається право перебування до 24 лютого 2026 року.

Постанова за підписом прем’єр-міністра Грузії Іраклі Кобахідзе набула чинності у день публікації.

Радіо Свобода уточнило, що до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії українці могли перебувати в Грузії протягом одного року, але 24 лютого 2023 року уряд збільшив термін безвізового перебування до двох років, а 23 квітня 2024 року – до трьох років.