Уряд Грузії зменшив терміни безвізового перебування українців у країні
Грузія скоротила для громадян України термін безвізового перебування в країні з трьох років до одного. Відповідні поправки 2 квітня внесені до постанови уряду від 2015 року.
У документі зазначається, що громадяни України можуть заїжджати до Грузії й перебувати в країні протягом одного року.
Водночас українцям, які в'їхали та перебували на території Грузії до 24 лютого 2025 року, надається право перебування до 24 лютого 2026 року.
Постанова за підписом прем’єр-міністра Грузії Іраклі Кобахідзе набула чинності у день публікації.
Радіо Свобода уточнило, що до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії українці могли перебувати в Грузії протягом одного року, але 24 лютого 2023 року уряд збільшив термін безвізового перебування до двох років, а 23 квітня 2024 року – до трьох років.
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