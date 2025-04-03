Правительство Грузии уменьшило сроки безвизового пребывания украинцев в стране

Украинцам, которые въехали и находились на территории Грузии до 24 февраля 2025 года, предоставляется право пребывания до 24 февраля 2026 года

Грузия (Иллюстративное фото: Yuri Kochetkov / EPA)

Грузия сократила для граждан Украины срок безвизового пребывания в стране с трех лет до одного года. Соответствующие поправки 2 апреля были внесены в постановление правительства от 2015 года.

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В документе говорится, что граждане Украины могут заезжать в Грузию и находиться в стране в течение одного года.

В то же время украинцам, которые въехали и находились на территории Грузии до 24 февраля 2025 года, предоставляется право пребывания до 24 февраля 2026 года.

Постановление за подписью премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе вступило в силу в день публикации.

Радио Свобода уточнило, что к первой годовщине полномасштабного вторжения России украинцы могли находиться в Грузии в течение одного года, но 24 февраля 2023 года правительство увеличило срок безвизового пребывания до двух лет, а 23 апреля 2024 года – до трех лет.