Правительство Грузии уменьшило сроки безвизового пребывания украинцев в стране
Грузия сократила для граждан Украины срок безвизового пребывания в стране с трех лет до одного года. Соответствующие поправки 2 апреля были внесены в постановление правительства от 2015 года.
В документе говорится, что граждане Украины могут заезжать в Грузию и находиться в стране в течение одного года.
В то же время украинцам, которые въехали и находились на территории Грузии до 24 февраля 2025 года, предоставляется право пребывания до 24 февраля 2026 года.
Постановление за подписью премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе вступило в силу в день публикации.
Радио Свобода уточнило, что к первой годовщине полномасштабного вторжения России украинцы могли находиться в Грузии в течение одного года, но 24 февраля 2023 года правительство увеличило срок безвизового пребывания до двух лет, а 23 апреля 2024 года – до трех лет.
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