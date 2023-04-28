Когда Россия атаковала Украину ракетами, в Киев приехали президенты Чехии и Словакии

Сегодня утром в Киев прибыли президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова. Об этом сообщает чешское издание Novinky.

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Как отмечается, Павел и Чапутова посетят пострадавшие от войны места и проведут политические встречи.

Президенты Чехии и Словакии съездили в Бородянку, посмотрели руины разбомбленных жилых домов и граффити британского художника Бэнкси, на котором маленький дзюдоист побеждает взрослого мужчину.

"Президент Чехии прибыл в Киев ночью на поезде. В это время россияне вновь обстреляли ракетами ряд украинских городов", – говорится в сообщении.

"Зузана Чапутова и я понимаем ценность свободы и справедливости. Тяжело увидеть своими глазами, что украинцы платят за это самую высокую цену. Кровью и жизнями своих граждан. В борьбе с агрессором они защищают то, что у нас есть общего. Вот почему мы будем стоять за них", – написал Павел в Twitter.

Во время ночной воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.

В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и двухлетний ребенок.

На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной.

В городе Украинка Киевской области поврежден многоэтажный дом, два человека получили травмы.

Силы ПВО уничтожили 21 из 23 выпущенных Россией ракет.

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Наталія Медведєва

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