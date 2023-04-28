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Когда Россия атаковала Украину ракетами, в Киев приехали президенты Чехии и Словакии

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 10:30
Когда Россия атаковала Украину ракетами, в Киев приехали президенты Чехии и Словакии - Фото
Петр Павел и Зузана Чапутова в Бородянке (Фото: twitter/prezidentpavel)

Сегодня утром в Киев прибыли президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова. Об этом сообщает чешское издание Novinky.

Как отмечается, Павел и Чапутова посетят пострадавшие от войны места и проведут политические встречи.

Президенты Чехии и Словакии съездили в Бородянку, посмотрели руины разбомбленных жилых домов и граффити британского художника Бэнкси, на котором маленький дзюдоист побеждает взрослого мужчину.

"Президент Чехии прибыл в Киев ночью на поезде. В это время россияне вновь обстреляли ракетами ряд украинских городов", – говорится в сообщении.

"Зузана Чапутова и я понимаем ценность свободы и справедливости. Тяжело увидеть своими глазами, что украинцы платят за это самую высокую цену. Кровью и жизнями своих граждан. В борьбе с агрессором они защищают то, что у нас есть общего. Вот почему мы будем стоять за них", – написал Павел в Twitter.

Когда Россия атаковала Украину ракетами, в Киев приехали президенты Чехии и Словакии
  • Во время ночной воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.
  • В Днепре в результате ракетного удара россиян погибли молодая женщина и двухлетний ребенок.
  • На Киев летело 11 крылатых ракет — все они были сбиты противовоздушной обороной. 
  • В городе Украинка Киевской области поврежден многоэтажный дом, два человека получили травмы.
  • Силы ПВО уничтожили 21 из 23 выпущенных Россией ракет.

Читайте также: В Умани уничтожен подъезд и 27 квартир, завалы будут разбирать сутки, уже 10 погибших

Наталія Медведєва
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словакия чехия Петр Павел Зузана Чапутова
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