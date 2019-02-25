Кого украинцы хотят в премьеры после выборов – опрос КМИС

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

После президентских выборов большинство украинцев – 15,3% опрошенных - хотели бы видеть премьер-министром нынешнего главу правительства Владимира Гройсмана. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

На втором месте по результатам опроса – нардеп Сергей Тарута, 5,1%. На третьем – лидер Народного фронта Арсений Яценюк, 4,6%.

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Видеть премьером пророссийского политика Виктора Медведчука хотели бы 3,3% опрошенных, экс-премьера Анатолия Кинаха – 2,7%, главу партии Видродження Виктора Бондаря – 1,5%, генпрокурора Юрия Луценко – 1,4%, главу Волынского облсовета Игоря Палицю – 0,6%.

За другого кандидата – 5,1% опрошенных.

Затрудняются ответить – 54,5%, отказались ответить – 5,9%.

Опрос проводился с 8 по 20 февраля методом личного интервью среди респондентов из 110 населенных пунктов всех регионов Украины, кроме Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, блзких к 5%.

22 февраля были опубликованы результаты другого соцопроса, согласно которым наиболее актуальными проблемами для большинства украинцев остаются война на Востоке Украины (62%) и социально-экономические проблемы: низкий уровень зарплат или пенсий (56,8%).