Количество российских оккупантов в Украине выросло на 100 000 за год – Сырский

Александр Сырский (Фото: Facebook)

Численность российских оккупационных войск в Украине в 2024 году увеличилась на 100 000 человек по сравнению с прошлым годом. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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По его словам, на Восточном направлении фронта продолжаются интенсивные бои. Главком отметил, что общая ситуация на линии фронта протяженностью 1130 км остается крайне напряженной.

"В этом году, по нашим оценкам, на 100 000 российских солдат больше на украинской земле", – проинформировал Сырский.

Главнокомандующий добавил, что враг привлекает большие силы, чтобы прорвать украинскую оборону.