Кількість російських окупантів в Україні зросла на 100 000 за рік – Сирський
Олександр Сирський (Фото: Facebook)

Чисельність російських окупаційних військ в Україні у 2024 році збільшилася на 100 000 осіб, порівнюючи з минулим роком. Про це в інтерв'ю французькій газеті Le Monde заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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За його словами, на Східному напрямку фронту наразі тривають інтенсивні бої. Головком зазначив, що загальна ситуація на лінії фронту протяжністю 1130 км залишається вкрай напруженою.

"Цього року, за нашими оцінками, на 100 000 російських солдатів більше на українській землі", – проінформував Сирський.

Головнокомандувач додав, що ворог залучає значні сили, щоб прорвати українську оборону. 

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війнаОлександр Сирський