Коллегия выборщиков официально избрала Трампа новым президентом США
Дональд Трамп (Фото: EPA)

В США коллегия выборщиков официально избрала Дональда Трампа новым американским президентом. Как сообщает The Washington Post, по итогам голосования в отдельных штатах Трамп получил 312 голосов, а Камала Харрис — 226.

Согласно федеральному закону, в 2024 году каждый штат должен был подтвердить свои результаты до 11 декабря. 17 декабря состоялось заседание коллегии выборщиков, а 25 декабря голоса будут получены в Вашингтоне.

Результаты голосования будут отправлены вице-президенту Харрис, которая является председателем Сената. Результат будет официально подтвержден обеими палатами нового Конгресса 6 января на совместном заседании.

Уже 20 января состоится инаугурация нового президента и вице-президента США.

Отмечается, что собрание прошло без происшествий, в отличие от событий четырехлетней давности, когда поклонники Трампа после победы Джо Байдена 6 января 2021 года пошли на штурм Капитолия.

Справка. Коллегия выборщиков – это орган, который выбирал президента с момента возникновения Соединенных Штатов. Число выборщиков зависит от количества конгрессменов и сенаторов, которые представляют каждый штат.
Выборщики избираются в каждом штате, во многих из них формально обязаны голосовать за победившего кандидата.
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