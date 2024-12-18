Коллегия выборщиков официально избрала Трампа новым президентом США

Ожидается, что официально результат будет подтвержден 6 января 2025 года

Дональд Трамп (Фото: EPA)

В США коллегия выборщиков официально избрала Дональда Трампа новым американским президентом. Как сообщает The Washington Post, по итогам голосования в отдельных штатах Трамп получил 312 голосов, а Камала Харрис — 226.

Согласно федеральному закону, в 2024 году каждый штат должен был подтвердить свои результаты до 11 декабря. 17 декабря состоялось заседание коллегии выборщиков, а 25 декабря голоса будут получены в Вашингтоне.

Результаты голосования будут отправлены вице-президенту Харрис, которая является председателем Сената. Результат будет официально подтвержден обеими палатами нового Конгресса 6 января на совместном заседании.

Уже 20 января состоится инаугурация нового президента и вице-президента США.

Отмечается, что собрание прошло без происшествий, в отличие от событий четырехлетней давности, когда поклонники Трампа после победы Джо Байдена 6 января 2021 года пошли на штурм Капитолия.

Справка. Коллегия выборщиков – это орган, который выбирал президента с момента возникновения Соединенных Штатов. Число выборщиков зависит от количества конгрессменов и сенаторов, которые представляют каждый штат.

Выборщики избираются в каждом штате, во многих из них формально обязаны голосовать за победившего кандидата.

Выборы президента в США состоялись 5 ноября. Уже 6 ноября Трамп объявил о победе на выборах. Он пообещал, что новый срок будет "настоящей золотой эпохой" для страны.

В тот же день его поздравили с победой Байден и Харрис. Впоследствии Харрис в обращении к избирателям признала поражение.

13 ноября Байден и Трамп встретились в Белом доме.