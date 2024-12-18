Колегія виборців офіційно обрала Трампа новим президентом США

Очікується, що офіційно результат буде підтверджено 6 січня 2025 року

Дональд Трамп (Фото: EPA)

У США колегія виборців офіційно обрала Дональда Трампа новим американським президентом. Як повідомляє The Washington Post, за підсумками голосування в окремих штатах Трамп отримав 312 голосів, а Камала Гарріс – 226.

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Згідно з федеральним законом, у 2024 році кожен штат мав підтвердити свої результати до 11 грудня. 17 грудня відбулося засідання колегії вибірників, а 25 грудня голоси буде отримано у Вашингтоні.

Результати голосування будуть надіслані віцепрезидентці Гарріс, яка є головою Сенату. Результат буде офіційно підтверджено обома палатами нового Конгресу 6 січня на спільному засіданні.

Вже 20 січня відбудеться інавгурація нового президента та віцепрезидента США.

Зазначається, що збори відбулися без подій, на відміну від інцидентів чотирирічної давності, коли шанувальники Трампа після перемоги Джо Байдена 6 січня 2021 року пішли на штурм Капітолія.

Довідка. Колегія виборців – це орган, який обирав президента з моменту виникнення Сполучених Штатів. Число виборців залежить від кількості конгресменів та сенаторів, які репрезентують кожен штат.

Виборці обираються в кожному штаті, в багатьох з них формально зобов'язані голосувати за кандидата, який переміг.

Вибори президента у США відбулися 5 листопада. Вже 6 листопада Трамп оголосив про перемогу на виборах. Він пообіцяв, що новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни.

Того ж дня його привітали з перемогою Байден та Гарріс. Згодом Гарріс у зверненні до виборців визнала поразку.

13 листопада Байден та Трамп зустрілися у Білому домі.