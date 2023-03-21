Командир 1-й танковой бригады: Мобилизованные россияне массово гибнут, но их очень много

Командир 1 отдельной танковой Северской бригады полковник Леонид Хода заявил, что мобилизованные россияне массового гибнут, однако у РФ большой человеческий ресурс, а поэтому стоит серьезно относиться к мобилизации в РФ. Об этом он сообщил в интервью ERR.

По его словам, на войну необходимо смотреть без розовых очков, а для победы нужно знать врага и его повадки.

"Давайте посмотрим на мобилизацию реально. Вчерашний таксист ушел в армию, он там ничего не может сделать, ему дали автомат, отправили на фронт и он погиб. А если таких таксистов тысяча? Из тысячи сотня выживает после боя и через месяц-два становится неплохими солдатами", — сказал Хода.

Он отметил, что человеческие ресурсы России составляют более 140 млн человек, из которых 30-40 млн теоретически могут воевать.

"Мы тоже не вечные, мы не терминаторы и не роботы. Люди устают как морально, так и физически. Идет война, которая изматывает и нас, Вооруженные Силы Украины. Я думаю, они готовят новые резервы. Но, конечно, мы тоже готовимся", — подчеркнул военачальник.