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Командир 1-й танковой бригады: Мобилизованные россияне массово гибнут, но их очень много

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 13:39
Командир 1-й танковой бригады: Мобилизованные россияне массово гибнут, но их очень много - Фото
Леонид Хода (Фото: Армiя Inform)

Командир 1 отдельной танковой Северской бригады полковник Леонид Хода заявил, что мобилизованные россияне массового гибнут, однако у РФ большой человеческий ресурс, а поэтому стоит серьезно относиться к мобилизации в РФ. Об этом он сообщил в интервью ERR.

По его словам, на войну необходимо смотреть без розовых очков, а для победы нужно знать врага и его повадки. 

"Давайте посмотрим на мобилизацию реально. Вчерашний таксист ушел в армию, он там ничего не может сделать, ему дали автомат, отправили на фронт и он погиб. А если таких таксистов тысяча? Из тысячи сотня выживает после боя и через месяц-два становится неплохими солдатами", — сказал Хода.

Он отметил, что человеческие ресурсы России составляют более 140 млн человек, из которых 30-40 млн теоретически могут воевать. 

"Мы тоже не вечные, мы не терминаторы и не роботы. Люди устают как морально, так и физически. Идет война, которая изматывает и нас, Вооруженные Силы Украины. Я думаю, они готовят новые резервы. Но, конечно, мы тоже готовимся", — подчеркнул военачальник.

Читайте также: ISW: Наступление России на Донбассе приближается к кульминации. Новая мобилизация не очень поможет

Дмитро Гриниченко
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