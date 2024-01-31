Командир Азова: Технологии не работают, если у врага ПВО и РЭБ. Нужна подготовка пехоты

Прокопенко заявил, что технологии нивелируются, если у врага хорошо развитая система ПВО и РЭБ

Денис "Редис" Прокопенко (Фото: пресс-служба "Азова")

Командир бригады Национальной гвардии "Азов" Денис "Редис" Прокопенко заявил, что в случае плохой подготовки пехоты современные технологии в войне будут нивелированы. Об этом он сообщил на военной конференции EstMil. tech 2024 в Таллинне, Эстония.

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По его словам, с начала большой войны в Украине открылся широкий фронт, который удерживает именно пехота.

"В случае ее плохой подготовки все технологии будут нивелированы. Если противник имеет хорошо развитую систему противовоздушной обороны и мощную радиоэлектронную борьбу, то большинство современных технологий не работают, такова реальность", — сказал Прокопенко.

Он отметил, что новейшие технологии работают, когда "противник бегает в тапках и ездит на верблюдах"

"Но не работают против регулярных войск в большой сухопутной войне с превосходством противника во всех аспектах, в том числе и в применении технологий", — заявил офицер.

Прокопенко считает, что в ближайшем будущем искусственный интеллект не заменит живого солдата на поле боя.

Западные союзники рекомендуют украинской армии ограничить наступательные действия и усилить оборону, поскольку Украина, в отличие от России, имеет ограниченные возможности действий на поле боя.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в 2024 году Украина должна получить преимущество в воздухе.

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