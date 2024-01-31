Командир Азову: Технології не працюють, якщо у ворога ППО та РЕБ. Потрібна підготовка піхоти

Прокопенко заявив, що технології нівелюються, якщо у ворога добре розвинена система ППО та РЕБ

Денис "Редіс" Прокопенко (Фото: пресслужба "Азову")

Командир бригади Національної гвардії "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що у разі поганої підготовки піхоти сучасні технології у війні будуть нівельовані. Про це він повідомив на військовій конференції EstMil. tech 2024 в Таллінні, Естонія.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, з початку великої війни в Україні відкрився широкий фронт, який утримує саме піхота.

"У разі її поганої підготовки всі технології будуть нівельовані. Якщо противник має добре розвинену систему протиповітряної оборони та потужну радіоелектронну боротьбу, то більшість сучасних технологій не працюють, така реальність", – сказав Прокопенко.

Він зазначив, що новітні технології працюють, коли "противник бігає у тапках та їздить на верблюдах"

"Але не працюють проти регулярних військ у великій сухопутній війні з перевагою противника у всіх аспектах, у тому числі й у застосуванні технологій", – заявив офіцер.

Прокопенко вважає, що найближчим часом штучний інтелект не замінить живого солдата на полі бою.

Західні союзники рекомендують українській армії обмежити наступальні дії та посилити оборону, оскільки Україна, на відміну від Росії, має обмежені можливості дій на полі бою.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у 2024 році Україна має отримати перевагу у повітрі.

Читайте також: Командир Азову "Редіс": Війна на роки. Вибір – брати зброю в руки чи працювати на оборону