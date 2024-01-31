Командир Азову: Технології не працюють, якщо у ворога ППО та РЕБ. Потрібна підготовка піхоти
Денис "Редіс" Прокопенко (Фото: пресслужба "Азову")

Командир бригади Національної гвардії "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що у разі поганої підготовки піхоти сучасні технології у війні будуть нівельовані. Про це він повідомив на військовій конференції EstMil. tech 2024 в Таллінні, Естонія.

За його словами, з початку великої війни в Україні відкрився широкий фронт, який утримує саме піхота.

"У разі її поганої підготовки всі технології будуть нівельовані. Якщо противник має добре розвинену систему протиповітряної оборони та потужну радіоелектронну боротьбу, то більшість сучасних технологій не працюють, така реальність", – сказав Прокопенко.

Він зазначив, що новітні технології працюють, коли "противник бігає у тапках та їздить на верблюдах"

"Але не працюють проти регулярних військ у великій сухопутній війні з перевагою противника у всіх аспектах, у тому числі й у застосуванні технологій", – заявив офіцер.

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