Командир "Терры" из 3 ОШБр: У меня специфическая позиция, отпускать ли людей из войска

Волохов считает, что "получив свободу", боец может уже дальше решать, что с ней делать – не исключено, что останется в армии

Николай Волохов (Скриншот с видео LIGA.net)

Демобилизация важна, и у людей должно быть право выбора, однако обсуждать ее можно только после того, как будет обеспечена надлежащая мобилизация, так как это гораздо более сложный процесс. Такое мнение в интервью для LIGA.net высказал командир подразделения "Терра" в Третьей отдельной штурмовой бригаде Николай (Абдула) Волохов.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Комментируя отсутствие в законе о мобилизации норм о демобилизации, Волохов отметил, что, конечно, хотелось бы иметь некую определенность. Однако мобилизовать людей сложно, а демобилизовать – просто, это делается одним приказом.

Он подчеркнул, что мобилизованного нужно научить, адаптировать к подразделению и это "непредсказуемый процесс".

"Меня отпустить можно [очень просто]. А найдем ли мы бойца, который будет желательно лучше? Это проблема. Поэтому пока не понятно, сколько людей мобилизуется, насколько эффективно это все, – нельзя говорить о том, как и кого демобилизовать", – сказал Волохов.

Он подчеркнул, что все же ждет этого закона, но имеет собственную "специфическую" позицию относительно того, нужно ли отпускать людей из войска, и эта позиция отличается от общего мнения, которое сейчас преобладает в военной среде.

"С одной стороны, я отдаю себе отчет, что если отпустить профессионалов, то это навредит делу. Но если мы хотим победить, мы должны быть инновационными. У меня есть такая позиция: если бы мне сейчас сказали: "Вы свободны" <…> я бы воспринял это как акт уважения ко мне", – сказал Волохов.

Далее, по его словам, он бы уже думал, что делать – оставаться в армии, или уйти, или же воспользоваться возможностью и побывать в отпуске, а затем вернуться.

Он напомнил, что еще в "Азове" такое часто было – когда человек увольнялся, а потом возвращался. Поэтому человек, "получивший эту свободу", или продолжит служить, или уволится и "перезагрузится" – например, сменит военную специальность.

11 апреля Верховная Рада приняла постановление, обязывающее Кабмин принять решение о разработке и внесении на рассмотрение Рады законопроекта о ротации и демобилизации военных.

Нардепы от СН говорили, что законопроект о демобилизации может быть внесен в Раду до конца лета, но на это влияет ряд факторов – в частности, будет ли к тому времени сформировано достаточно резервов.

Читайте также: Демобилизацию исключили из законопроекта по просьбе Сырского и Умерова – "слуга" Завитневич