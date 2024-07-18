Командир "Терри" з 3 ОШБр: У мене специфічна позиція, чи треба відпускати людей із війська
Демобілізація є важливою, і в людей має бути право вибору, проте обговорювати її можна лише після того, як буде забезпечено належну мобілізацію, адже це набагато складніший процес. Таку думку в інтерв’ю для LIGA.net висловив командир підрозділу "Терра" у Третій окремій штурмовій бригаді Микола (Абдула) Волохов.
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Коментуючи відсутність у законі про мобілізацію норми про демобілізацію, Волохов зазначив, що, звісно, хотілось би мати певну визначеність. Проте мобілізувати людей складно, а демобілізувати – просто, це робиться одним наказом.
Він наголосив, що мобілізовану людину треба навчити, адаптувати до підрозділу і це "непередбачуваний процес".
"Мене відпустити можна [дуже просто]. А чи знайдемо ми бійця, який буде бажано кращий? Це проблема. Тому поки не зрозуміло, скільки людей мобілізується, наскільки ефективно це все, – не можна говорити про те, як і кого демобілізувати", – сказав Волохов.
Він наголосив, що все ж чекає на цей закон, але має власну "специфічну" позицію щодо того, чи треба відпускати людей із війська, і ця позиція відрізняється від загальної думки, яка наразі панує у військовому середовищі.
"З одного боку, я усвідомлюю, що якщо відпустити професіоналів, то це нашкодить справі. Але якщо ми хочемо перемогти, ми маємо бути інноваційні. У мене є така позиція: якби мені зараз сказали: "Ви вільні" <…> я б сприйняв це як акт поваги до мене", – сказав Волохов.
Далі, за його словами, він би вже думав, що робити – чи залишатись у війську, чи піти, чи скористатись можливістю і побувати у відпустці, а потім повернутись.
Він нагадав, що ще в "Азові" таке часто було – коли людина звільнялась, а потім поверталась. Тому людина, "отримавши цю свободу", або продовжить служити, або звільниться і "перезавантажиться" – приміром, змінить військову спеціальність.
- 11 квітня Верховна Рада ухвалила постанову, яка зобовʼязує Кабмін ухвалити рішення щодо розробки та внесення на розгляд Ради законопроєкту про ротації та демобілізацію військових.
- Нардепи від СН казали, що законопроєкт про демобілізацію може бути внесений до Ради до кінця літа, але на це впливає низка факторів – зокрема, чи буде на той час сформовано достатньо резервів.
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