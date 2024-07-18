Командир "Терри" з 3 ОШБр: У мене специфічна позиція, чи треба відпускати людей із війська

Волохов вважає, що "отримавши свободу", боєць може вже далі вирішувати, що з нею робити – не виключено, що залишиться у війську

Микола Волохов (Скриншот з відео LIGA.net)

Демобілізація є важливою, і в людей має бути право вибору, проте обговорювати її можна лише після того, як буде забезпечено належну мобілізацію, адже це набагато складніший процес. Таку думку в інтерв’ю для LIGA.net висловив командир підрозділу "Терра" у Третій окремій штурмовій бригаді Микола (Абдула) Волохов.

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Коментуючи відсутність у законі про мобілізацію норми про демобілізацію, Волохов зазначив, що, звісно, хотілось би мати певну визначеність. Проте мобілізувати людей складно, а демобілізувати – просто, це робиться одним наказом.

Він наголосив, що мобілізовану людину треба навчити, адаптувати до підрозділу і це "непередбачуваний процес".

"Мене відпустити можна [дуже просто]. А чи знайдемо ми бійця, який буде бажано кращий? Це проблема. Тому поки не зрозуміло, скільки людей мобілізується, наскільки ефективно це все, – не можна говорити про те, як і кого демобілізувати", – сказав Волохов.

Він наголосив, що все ж чекає на цей закон, але має власну "специфічну" позицію щодо того, чи треба відпускати людей із війська, і ця позиція відрізняється від загальної думки, яка наразі панує у військовому середовищі.

"З одного боку, я усвідомлюю, що якщо відпустити професіоналів, то це нашкодить справі. Але якщо ми хочемо перемогти, ми маємо бути інноваційні. У мене є така позиція: якби мені зараз сказали: "Ви вільні" <…> я б сприйняв це як акт поваги до мене", – сказав Волохов.

Далі, за його словами, він би вже думав, що робити – чи залишатись у війську, чи піти, чи скористатись можливістю і побувати у відпустці, а потім повернутись.

Він нагадав, що ще в "Азові" таке часто було – коли людина звільнялась, а потім поверталась. Тому людина, "отримавши цю свободу", або продовжить служити, або звільниться і "перезавантажиться" – приміром, змінить військову спеціальність.

11 квітня Верховна Рада ухвалила постанову, яка зобовʼязує Кабмін ухвалити рішення щодо розробки та внесення на розгляд Ради законопроєкту про ротації та демобілізацію військових.

Нардепи від СН казали, що законопроєкт про демобілізацію може бути внесений до Ради до кінця літа, але на це впливає низка факторів – зокрема, чи буде на той час сформовано достатньо резервів.

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