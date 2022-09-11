Командование в Херсонской области сообщило об отступлении россиян. Пока без подробностей

Украинские войска в субботу полностью уничтожили новую паромную переправу россиян возле Новой Каховки, сообщило оперативное командование "Юг" в сводке за 10 сентября. По данным военных, в этом направлении продолжаются позиционные бои, украинская армия продвигается.

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"Враг предпочитает контрбатарейную борьбу, пытаясь избежать прямого столкновения. Несет потери и отступает. [Силы обороны атаковали] сосредоточения вражеского вооружения и техники в районе Новой Каховки и Приднепровского, склады боеприпасов вокруг и в самом Херсоне", – рассказал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Ракетно-артиллерийские подразделения за день выполнили более 350 огневых задач.

Потери россиян оцениваются в 80 человек, восемь танков, 17 единиц бронетехники, гаубицу Мста-Б и один беспилотник Орлан-10.

Уничтожены три склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах.

10 сентября украинская армия активно наступала в Харьковском направлении. Там официально подтверждено освобождение Балаклеи, Василенково и Артемовки. Украинские войска зашли в Купянск.

Генеральный штаб ВСУ в сводке в воскресенье сообщил, что в Харьковской области и на Южнобужском направлении продолжается освобождение временно оккупированных Россией населенных пунктов, но официальную информацию о результатах операций пока не предоставлял.

Замминистра обороны Анна Маляр обратилась к украинцам с просьбой не спешить сообщать друг другу об освобождении от российской оккупации новых населенных пунктов. Даже если ВСУ физически зашли в населенный пункт, это еще не означает, что Украина его "контролирует" – для этого нужно провести целую серию "освободительных мер".

Андрій Водяний

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