Командование войск РФ наращивает боеготовность своей группировки на Донбассе – разведка
Командование Вооруженных сил РФ наращивает боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки Украины.
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Сообщается, что боевики России провели командно-штабные тренировки в общей системе под управлением восьмой гвардейской общевойсковой армии РФ. Цель – поддержание террористических группировок в готовности в условиях возможного обострения обстановки, отмечают в ГУР.
Кроме того, в разведке считают, что главные усилия российской пропаганды сосредоточены на убеждении мирового сообщества в "якобы правомерности и оправданности" возможного применения армии России против Украины.
Разведка полагает, что в РФ пытаются выставить применение войск для "недопущения возникновения в Крыму катастрофической ситуации, прежде всего экологической".
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