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Командование войск РФ наращивает боеготовность своей группировки на Донбассе – разведка

02.04.2021, 16:09
Командование войск РФ наращивает боеготовность своей группировки на Донбассе – разведка - Фото
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Командование Вооруженных сил РФ наращивает боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки Украины.

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Сообщается, что боевики России провели командно-штабные тренировки в общей системе под управлением восьмой гвардейской общевойсковой армии РФ. Цель – поддержание террористических группировок в готовности в условиях возможного обострения обстановки, отмечают в ГУР.

Кроме того, в разведке считают, что главные усилия российской пропаганды сосредоточены на убеждении мирового сообщества в "якобы правомерности и оправданности" возможного применения армии России против Украины. 

Разведка полагает, что в РФ пытаются выставить применение войск для "недопущения возникновения в Крыму катастрофической ситуации, прежде всего экологической".

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Станислав Стороженко
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оос Россия боевики война Донбасс рф
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