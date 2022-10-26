Командующий американского авианосца: Наш посыл России – мы готовы к любой миссии

Экипаж авианосца США "Джордж Буш-старший" посылает России сигнал, что готов к любой миссии. Об этом заявил Sky News командующий его авианосной ударной группы, контр-адмирал Деннис Уоллес.

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Авианосец находится в водах Южной Европы, за последние дни самолеты F-18 перелетели с него в Литву и Польшу. Он участвует в относительно новой серии мероприятий НАТО "Нептун" – в отличие от ежегодных и спланированных учений она позволяет союзникам действовать быстрее и гибче.

Контр-адмирал выступал перед военными в ангаре на борту корабля и заявил: послание России в том, что служащие авианосца "готовы к любой миссии".

"Мы хотим, чтобы война (в Украине. – ред.) закончилась, чтобы в регион вернулась стабильность и была мирная и стабильная Европа, но мы готовы", – сказал он.

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На вопрос, значит ли это готовность к войне в случае необходимости, адмирал ответил: "Этот корабль, эта ударная группа, наши союзники – мы готовы ко всему. Мы демонстрируем это каждый день".

За действиями авианосца с безопасного расстояния наблюдали два российских корабля. Генерал сказал, что американские военные видели россиян.

Авианосец также посетил командующий НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что сейчас –всего лишь третий случай, когда авианосная ударная группа США перешла под командование НАТО. По словам Столтенберга, сейчас надо внимательно следить за Россией.

"Они должны знать, что использование "грязной бомбы" или радиационной бомбы – это серьезная эскалация… Вероятность любого применения ядерного оружия в Украине остается низкой, в то же время последствия настолько разрушительны, настолько огромны, что к этому риску мы должны отнестись серьезно", – сказал Столтенберг.

Россия в последние дни пытается разогнать фейк о якобы планах Украины взорвать "грязную бомбу". Российские чиновники повторяют эту ложь западным лидерам, но те не верят. ISW предполагает, что РФ так пытается сорвать военную помощь Украине.

Глава МИД Дмитрий Кулеба пригласил МАГАТЭ поискать "грязную бомбу" в Украине. Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси согласился.

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Марко Сировой

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