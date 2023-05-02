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Командующий Наев обсудил с генералом армии Польши границу с Беларусью и реакцию на РФ

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 10:52
Командующий Наев обсудил с генералом армии Польши границу с Беларусью и реакцию на РФ - Фото
Сергей Наев (Фото: скриншот с видео)

Командующий Объединенными силами Сергей Наев поговорил с начальником Оперативного командования армии Польши генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски. Об этом сообщила пресс-служба военачальника.

По его словам, они обсудили ситуацию с безопасностью на северных границах Украины, а также согласовали дальнейший обмен информацией. 

Также Наев рассказал польскому коллеге об усилении мер обеспечения обороноспособности приграничных территории и мгновенного реагирования на действия врага. 

Пиотровски заверил в дальнейшей поддержке и военной помощи Украине Польшей в противодействии агрессии РФ. 

Генералы договорились продолжать диалог и взаимодействие. 

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Дмитро Гриниченко
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война военная помощь Сергей Наев польша беларусь
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