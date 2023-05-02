Командующий Наев обсудил с генералом армии Польши границу с Беларусью и реакцию на РФ
02.05.2023, 10:52
Сергей Наев (Фото: скриншот с видео)
Командующий Объединенными силами Сергей Наев поговорил с начальником Оперативного командования армии Польши генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски. Об этом сообщила пресс-служба военачальника.
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По его словам, они обсудили ситуацию с безопасностью на северных границах Украины, а также согласовали дальнейший обмен информацией.
Также Наев рассказал польскому коллеге об усилении мер обеспечения обороноспособности приграничных территории и мгновенного реагирования на действия врага.
Пиотровски заверил в дальнейшей поддержке и военной помощи Украине Польшей в противодействии агрессии РФ.
Генералы договорились продолжать диалог и взаимодействие.
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- Дуда: Для свободного мира жизненно важно, чтобы Россия забыла об имперских амбициях.
- 13 апреля Дуда заявил, что безопасность Украины могут обеспечить Польша, США и Великобритания.
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