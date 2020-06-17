Комитет Рады не одобрил выделение 2,7 млрд грн на доплаты работникам МВД

Полиция на мосту Метро в Киеве, 1 июня 2020 года (Фото: пресс-служба МВД)

Комитет Рады по вопросам бюджета не одобрил перенаправление Министерству внутренних дел 2,7 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом на доплаты сотрудникам ведомства. Об этом секретарь комитета и депутат фракции Голос Владимир Цабаль сообщил в комментарии Интерфакс-Украина.

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Он напомнил, что Кабмин издал распоряжение, согласно которому "почти 5% от величины этого фонда - на доплаты полиции, пограничникам, которые якобы задействованы в борьбе с COVID-19".

"Почему "якобы"? Потому что, как мы выяснили на комитете, эти доплаты планировалось делать почти всем сотрудникам МВД - как тем, кто действительно боролся с COVID-19, так и тем, кто не боролся, а бил активистов и народного депутата Романа Лозинского во время акции в поддержку Сергея Стерненко..." - сказал Цабаль.

По его словам, правительство проголосовало за такое решение без согласования с Минфином.

12 июня первый замминистра финансов Денис Улютин сообщил, что правительство решило выделить 35,8 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19 на различные социальные выплаты.

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