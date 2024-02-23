Комитет Рады поддержал демобилизацию срочников. Им дадут отсрочку на год

В законопроект добавили норму об отсрочке от дальнейшей мобилизации на 12 месяцев

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

Оборонный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о демобилизации бойцов срочной службы. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил секретарь комитета Роман Костенко.

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По его словам, в документ добавили норму об отсрочке от дальнейшей мобилизации на 12 месяцев для срочников, которые будут уволены в запас.

Ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников. Он был помечен как неотложный.

В тексте сказано, что срочники, срок службы которых закончился во время действия военного положения, освобождаются в запас в сроки, которые определяются указом главы государства.

То есть точных сроков демобилизации не прописано, и все будет определяться указом Зеленского.

24 ноября 2023 года секретарь СНБО Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

К Зеленскому обратились с петицией с призывом об увольнении срочников. В ответ президент подчеркнул, что в боевых действиях срочники не участвуют и что он передал обращение премьеру Шмыгалю.

Народные депутаты внесли более 4000 правок в законопроект о мобилизации.

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