Комітет Ради підтримав демобілізацію строковиків. Їм дадуть відстрочку на рік

До законопроєкту додали норму про відстрочку від подальшої мобілізації на 12 місяців

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

Оборонний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт щодо демобілізації бійців строкової служби. Про це в коментарі LIGA.net повідомив секретар комітету Роман Костенко.

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За його словами, до документа додали норму про відстрочку від подальшої мобілізації на 12 місяців для строковиків, які будуть звільнені в запас.

Раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. Він був позначений як невідкладний.

У тексті сказано, що строковики, термін служби яких закінчився під час дії воєнного стану, звільняються у запас у терміни, що визначаються указом глави держави.

Тобто точних термінів демобілізації не прописано, і все визначатиметься указом Зеленського.

24 листопада 2023 року секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

До Зеленського звернулися з петицією із закликом про звільнення строковиків. У відповідь президент підкреслив, що в бойових діях строковики не беруть участі і що він передав звернення прем'єру Шмигалю.

Народні депутати внесли понад 4000 поправок до законопроєкту про мобілізацію.

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