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Комитет рекомендовал Раде отстранить Третьякову от заседаний на пять дней

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 10:51
Комитет рекомендовал Раде отстранить Третьякову от заседаний на пять дней - Фото
Галина Третьякова (справа) Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады

Комитет Верховной Рады по регламенту рекомендовал парламенту отстранить нардепа из Слуги народа Галину Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней. Об этом сообщает пресс-секретарь фракции СН Юлия Палийчук в Telegram.

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Голосование по отстранению Третьяковой от заседаний из-за высказывания о погибшем нардепе из группы За будущее Антоне Полякове может пройти на следующей пленарной неделе, которая начнется 2 ноября.

Комитет рекомендовал Раде отстранить Третьякову от заседаний на пять дней
Денис Юдин
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регламентный комитет Галина Третьякова антон поляков
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