Комитет рекомендовал Раде отстранить Третьякову от заседаний на пять дней

Комитет Верховной Рады по регламенту рекомендовал парламенту отстранить нардепа из Слуги народа Галину Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней. Об этом сообщает пресс-секретарь фракции СН Юлия Палийчук в Telegram.

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Голосование по отстранению Третьяковой от заседаний из-за высказывания о погибшем нардепе из группы За будущее Антоне Полякове может пройти на следующей пленарной неделе, которая начнется 2 ноября.

Третьякова также попадала в скандал в июне 2020-го. Тогда она сказала на вебинаре, что в семьях, которые рассчитывают на материальную помощь от государства, дети рождаются "очень низкого качества".

Денис Юдин

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