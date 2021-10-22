Комитет рекомендовал Раде отстранить Третьякову от заседаний на пять дней
22.10.2021, 10:51
Галина Третьякова (справа) Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады
Комитет Верховной Рады по регламенту рекомендовал парламенту отстранить нардепа из Слуги народа Галину Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней. Об этом сообщает пресс-секретарь фракции СН Юлия Палийчук в Telegram.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Голосование по отстранению Третьяковой от заседаний из-за высказывания о погибшем нардепе из группы За будущее Антоне Полякове может пройти на следующей пленарной неделе, которая начнется 2 ноября.
- 8 октября 2021-го Поляков был найден мертвым в киевском такси. По версии следствия, он умер либо из-за хронической болезни, либо из-за отравления. В его крови нашли алкоголь и метадон.
- Третьякова во фракционном чате написала "минус один враг". Глава фракции СН Давид Арахамия извинился с трибуны Рады за ее слова, но не намерен снимать ее с должности главы комитета. Главы всех фракций хотят отстранить Третьякову на пять заседаний парламента.
- Третьякова также попадала в скандал в июне 2020-го. Тогда она сказала на вебинаре, что в семьях, которые рассчитывают на материальную помощь от государства, дети рождаются "очень низкого качества".
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии