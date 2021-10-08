Арахамия: Ломать через колено мы не будем. Третьякова останется главой комитета Рады

Коллеги по фракции не будут настаивать на том, чтобы народный депутат от партии Слуга народа Галина Третьякова оставила пост главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики. Об этом сказал глава фракции СН Давид Арахамия, комментируя в программе Свобода слова Савика Шустера сегодняшний скандал, вызванным тем, что Третьякова прокомментировала смерть нардепа фракции За будущее Антона Полякова словами "минус один враг".

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Арахамия назвал Третьякову моральной личностью.

"Честно говоря, она моральная личность. Я не понимаю, может, там был кризис большой за последние несколько дней – очень напряженно все работали… может, с этим связано… я еще не общался с ней дополнительно, после того, как это появилось", – сказал Арахамия.

Он рассказал, что в чате фракции все были возмущены после комментария Третьяковой, и, по словам Арахамии, все члены фракции подписали заявление в регламентный комитет с просьбой лишить ее права посещать пять пленарных заседаний.

Арахамия не считает, что Третьякову следует уволить с должности главы комитета за то, что она "что-то сказала".

"Человек что-то сказал… ну это неприемлемо – то, что она сказала… но нельзя за слова. Глава комитета – это же менеджерская должность… Если она решит сама уйти, то мы, конечно, поддержим. Но ломать через колено эту ситуацию мы не будем", – сказал глава фракции СН.

Сегодня, 8 октября, Антон Поляков был найден мертвым в киевском такси. Предварительная причина смерти, названная прокуратурой, – острая коронарная недостаточность.

Третьякова во фракционном чате написала "минус один враг", Арахамии пришлось извиняться с трибуны Рады за ее слова.

В июне 2020 года Третьякова во время вебинара в Киевской школе экономики сказала, что в семьях, которые рассчитывают на материальную помощь от государства, дети рождаются "очень низкого качества".

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Наталия Медведева

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