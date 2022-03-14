"Коммуникация тяжело, но идет". На Банковой рассказали о ходе переговоров Украина-Россия

В рамках четвертого раунда переговоров Украина-Россия "стороны активно выражают свои позиции – уже уточнены". Об этом в Twitter пишет советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Коммуникация тяжело, но идет", – описал чиновник процесс.

По его словам, причина разногласий на переговорах состоит в том, что у сторон "очень разные" политические системы: "Украина – это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества".

Ранее Подоляк заявил, что на переговорах подведут промежуточные итоги, будут обсуждаться, в частности, компенсации от России за разрушение в Украине.

Президент Зеленский заявил, что россияне начали разговаривать, а не бросаться только ультиматумами.

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Евгений Пилипенко

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