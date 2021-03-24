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Компетентные органы США готовы помочь привлечь Иран к ответственности за самолет МАУ

24.03.2021, 21:00
Компетентные органы США готовы помочь привлечь Иран к ответственности за самолет МАУ - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

США готовы предоставить необходимую поддержку своих компетентных органов для привлечения Ирана к ответственности за сбивание украинского самолета. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента по вопросам Ирана Роберт Малли в телефонном разговоре с замминистра иностранных дел Евгением Ениным, сообщает пресс-служба МИД.

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Енин отметил, что Иран не провел должным образом техническое расследование катастрофы, и, соответственно, недавно обнародованный отчет не отражает ряд важных фактов. Замминистра отметил важность беспристрастного судопроизводства как части долга Ирана перед жертвами трагедии.

"Роберт Малли выразил солидарность с семьями и близкими жертв катастрофы, подтвердил готовность привлечь необходимую поддержку компетентных органов США для привлечения Ирана к ответственности за сбивание украинского самолета", – говорится в сообщении МИД.

  • 8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту. Иран признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.
  • 10 февраля 2021 года в распоряжение канадских спецслужб попала аудиозапись разговора, на которой предположительно глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф обсуждает вероятность того, что уничтожение украинского Boeing было умышленным.
  • 21 февраля Иран заявил о завершении расследовании по делу.
  • 17 марта в Иране опубликовали итоговый отчет по делу. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал этот документ "сборником манипуляций, в котором не были учтены замечания и предложения украинской стороны".
Вадим Ребрина
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США Иран мау boeing
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