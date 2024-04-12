Конгрессмен: Джонсон готовится к рассмотрению помощи Украине. Обсуждает это с Белым домом

Спикер Палаты представителей обсуждает с администрацией Байдена возможность вынесения на голосование законопроекта, отличающегося от сенатского

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон готовится вынести на голосование законопроект с помощью Украине, обсуждая это с Белым домом. Об этом Associated Press сообщил лидер республиканцев в Палате представителей США Стив Скализ.

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"Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом, готовясь к продвижению проекта по военной помощи Украине и Израилю в Палате представителей", – заявил он.

Джонсон ведет переговоры с администрацией Байдена по пакету, который отличается от предложенного Сенатом, передают журналисты.

"Новый" пакет должен содержать несколько требований членов Республиканской партии, отметил Скализ.

12 марта 2024 года США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.

21 марта стало известно, что демократы в Конгрессе США поддерживают инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

26 марта представитель Белого дома сказала, что спикер Палаты представителей Конгресса ищет повод, чтобы не выносить на голосование законопроект с помощью Украины.

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