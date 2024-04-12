Конгрессмен: Джонсон готовится к рассмотрению помощи Украине. Обсуждает это с Белым домом
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон готовится вынести на голосование законопроект с помощью Украине, обсуждая это с Белым домом. Об этом Associated Press сообщил лидер республиканцев в Палате представителей США Стив Скализ.
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"Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом, готовясь к продвижению проекта по военной помощи Украине и Израилю в Палате представителей", – заявил он.
Джонсон ведет переговоры с администрацией Байдена по пакету, который отличается от предложенного Сенатом, передают журналисты.
"Новый" пакет должен содержать несколько требований членов Республиканской партии, отметил Скализ.
- 12 марта 2024 года США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.
- 21 марта стало известно, что демократы в Конгрессе США поддерживают инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.
- 26 марта представитель Белого дома сказала, что спикер Палаты представителей Конгресса ищет повод, чтобы не выносить на голосование законопроект с помощью Украины.
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