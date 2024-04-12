Конгресмен: Джонсон готується до розгляду допомоги Україні. Обговорює це з Білим домом
Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон готується винести на голосування законопроєкт із допомогою Україні, обговорюючи це з Білим домом. Про це Associated Press повідомив лідер республіканців у Палаті представників США Стів Скаліз.

"Майк Джонсон веде переговори з Білим домом, готуючись до просування проєкту щодо військової допомоги Україні та Ізраїлю у Палаті представників", – заявив він.

Джонсон веде переговори з адміністрацією Байдена щодо пакету, який відрізняється від того, що був запропонований Сенатом, передають журналісти.

"Новий" пакет має містити кілька вимог членів Республіканської партії, зазначив Скаліз.

  • 12 березня 2024 року США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.  
  • 21 березня стало відомо, що демократи у Конгресі США підтримують ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.
  • 26 березня речниця Білого дому сказала, що спікер Палати представників Конгресу шукає привід, щоб не виносити на голосування законопроєкт із допомогою Україні.

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