Конгресмен: Джонсон готується до розгляду допомоги Україні. Обговорює це з Білим домом

Спікер Палати представників обговорює з адміністрацією Байдена можливість винесення на голосування законопроєкту, який відрізняється від сенатського

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон готується винести на голосування законопроєкт із допомогою Україні, обговорюючи це з Білим домом. Про це Associated Press повідомив лідер республіканців у Палаті представників США Стів Скаліз.

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"Майк Джонсон веде переговори з Білим домом, готуючись до просування проєкту щодо військової допомоги Україні та Ізраїлю у Палаті представників", – заявив він.

Джонсон веде переговори з адміністрацією Байдена щодо пакету, який відрізняється від того, що був запропонований Сенатом, передають журналісти.

"Новий" пакет має містити кілька вимог членів Республіканської партії, зазначив Скаліз.

12 березня 2024 року США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.

21 березня стало відомо, що демократи у Конгресі США підтримують ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

26 березня речниця Білого дому сказала, що спікер Палати представників Конгресу шукає привід, щоб не виносити на голосування законопроєкт із допомогою Україні.

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